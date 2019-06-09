Пенсии вырастут на 200 грн, а зарплаты – на 550 грн: чего ждать украинцам

В Украине в 2020 году средний курс доллара составит 28,2 грн/$. Минимальная зарплата увеличится с 4173 до 4723 грн, а пенсия при наличии 65 лет и необходимого стажа - с 1669 до 1889 грн.

Об этом говорится в проекте бюджетной резолюции, который опубликовало издание "Экономическая правда". При этом прожиточный минимум составит 2189 грн.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль. Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн. Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год. "Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

Напомним, ВВП Украины за 2018 год превысил показатель 130 млрд долларов и составил 130,66 млрд долларов США.

Как писал OBOZREVATEL, МВФ предоставил прогнозы по росту ВВП в Украине на уровне Германии, Франции или Японии. Однако экономист Евгений Невмержицкий отметил, что экономика страны очень зависит от субъективного фактора.

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