Офис генпрокурора разоблачил схему скруток НДС на 260 млн грн

Офис генерального прокурора раскрыл схему скруток НДС на нескольких предприятиях. В течение 2018-2019 годов удалось избежать уплаты налогов более чем 260 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

Как работала схема:

за наличные закупалась сельхозпродукция у частных предпринимателей

потом эти операции оформляли с предприятиями, имеющими признаки фиктивных, чтобы избежать уплаты налогов

"В течение 2018-2019 годов незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем обналиченные", – сказано в сообщении.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, наличные средства в сумме почти 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр финансов Игорь Уманский заявил о наличии схем со скрутками НДС на таможне и в налоговой.

Экс-глава ГФС Сергей Верланов заявил, что это неправда и якобы никаких реальных фактов Уманский не предоставил.

Впоследствии стало известно, как работает схема с налоговыми скрутками.