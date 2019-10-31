Киев в пролете: назван город с самыми большими зарплатами в Украине

Министр развития экономики и торговли Тимофей Милованов заявил, что самая высокая средняя зарплата среди всех украинских городов – в Мариуполе.

В частности, по данным Государственной службы статистики мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен, пишет Милованов на Facebook.

"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе", – отметил Милованов.

По его словам, на втором месте разместился Киев (15,6 тысячи гривен), а на третьем Днепр (10,1 тысячи гривен).

Одесса и Харьков поделили 4-5 места (9,5 тысячи гривен и 9,2 тысячи гривен соответственно).

Мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен Тимофей Милованов Facebook

Мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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