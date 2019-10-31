Главная Новости
31 октября • обновлено в 10:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Киев в пролете: назван город с самыми большими зарплатами в Украине

2.2т Читать материал на украинском

Министр развития экономики и торговли Тимофей Милованов заявил, что самая высокая средняя зарплата среди всех украинских городов – в Мариуполе.

В частности, по данным Государственной службы статистики мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен, пишет Милованов на Facebook.

"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе", – отметил Милованов.

Новости
"1 млрд не хватит": у Гончарука признали колоссальные проблемы с зарплатами шахтерам

По его словам, на втором месте разместился Киев (15,6 тысячи гривен), а на третьем Днепр (10,1 тысячи гривен).

Одесса и Харьков поделили 4-5 места (9,5 тысячи гривен и 9,2 тысячи гривен соответственно).

Мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен

Мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен

Тимофей Милованов Facebook

Мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен

Мариупольцы получают в среднем 17,1 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен.

Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в конвертах" на OBOZREVATEL.

Темы
Зарплаты в конвертах Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины зарплата минимальная зарплата
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Где больше объем торговли с Россией - там и зарплата выше!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
При этом зарплаты в Харькове, Одессе и Днепре просто смехотворны. А Мариуполь находится на уровне Казани илииНовосибирска
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel