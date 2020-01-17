Зеленский "засеет" украинцев дешевыми кредитами на бизнес: банкир объясняет, как будут кредитовать в 2020-м году

В 2020 году в Украине грядет банковская революция. Президент Владимир Зеленский пообещал дешевые кредиты для бизнеса, что всколыхнуло небывалый интерес украинцев к этой теме. Первый шаг уже сделан – Верховная Рада поддержала соответствующий правительственный законопроект, который с 1 февраля позволит запустить кредитную программу под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса.

Те практики, которые уже давно используют в Европе, наконец дошли и до Украины. OBOZREVATEL пообщался с директором департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка Михаилом Медко о том, когда и на каких условиях украинцы смогут получить дешевые кредиты на развитие бизнеса.

Полную версию интервью можно посмотреть в видеоролике:

OBOZREVATEL публикует вытяжки из материала

Как банки будут конкурировать за своего клиента

Банки очень творчески подходят к этому вопросу. Мы не конкурируем исключительно в рамках процентной ставки или размерами залога по кредитам. Уверяю вас, что в последнее время обеспечение – это второстепенный компонент принятия решения по кредиту, а банки будут конкурировать и сроками, и подходами, и своими программами кредитования, целевыми аспектами. Мы уверены, что останемся лидером кредитования энергоэффективных проектов.

Сферы, требующие финансирования больше всего

Собственно, малый и средний бизнес может качественно развиваться и демонстрировать хорошие результаты в производстве, нам обязательно надо поддерживать те идеи, которые создают импортозамещение, потому что таким образом мы будем выравнивать экспортно-импортный баланс.

Те отрасли, которые могут направлять свою продукцию со временем на экспорт, особенно конечный продукт, надо точно поддерживать и развивать.

Действенные программы для малого бизнеса

Я бы советовал начинающим учиться. Уверен, будет создаваться очень много школ ведения бизнеса, в том числе при государственной поддержке. Стоит помнить, что если банк захочет дать кредит, вы будете рисковать не только банковскими деньгами... Вы будете рисковать и своими деньгами, и своей репутацией. Возможно, и кредитной историей также, поэтому принятие решения о том, чтобы начать новое дело – это штука хорошая, и ее надо поощрять, но очень ответственная с позиции того, как дальше это будет развиваться, и как вы на этом будете зарабатывать, и не только вы...

Дешевые кредиты от Зеленского

Уверен, не у всех будет одинаковая структура кредитования. А государство присоединится компенсацией к процентной ставке, что позволит клиенту платить 5%, 7%, 9%. Мы также наблюдаем очень позитивную динамику по удешевлению ресурсов в банковской системе. Подтверждением тому является снижение учетной ставки. Хотя она напрямую не свидетельствует о дешевизне ресурсов, но поверьте, после ее снижения дальше запускаются такие процессы в банковском секторе, вообще в экономике, в ближайшие месяцы.

Финансовые учреждения будут изучать детально бизнес-кейсы клиентов, кредитовать их, сами будут принимать решение о том, каким будет кредитный риск, и как нужно конкурировать в рамках определенных условий.

Если говорить про Укргазбанк, мы точно будем снижать стоимость кредитования, ведь средства, которые мы привлекаем от клиентов, позволяют это делать.

Влияние курса доллара на малый и средний бизнес

Несмотря на то, что рост курса создал массу негативных ситуаций (снижение покупательной способности, инфляционных процессов), он также зародил много идей по созданию предприятий, ориентированных на импортозамещение. Даже в нашем банке очень много бизнес-проектов, которые производят товар, который еще вчера импортировался из Китая. Очень приятно это увидеть в Украине.

Если говорить о последних 3-4 годах, то курс вырос с 10-12 до 25 грн и, по-моему, удар по бизнесу был меньшим, чем в период 2008-2009 годов.

Есть много программ стимулирования... Например, белорусская программа Укргазбанка, где государство Беларусь за счет собственного бюджета компенсирует 8% годовых клиентам, которые покупают официально ввезенную в Украину и купленную технику белорусского производства...

Развитие made in Ukraine

Сейчас в стране мы наблюдаем эволюцию "патриотического духа шоппинга", назовем его так. И подтверждением является то, сколько сейчас появилось небольших "мейд ин Юкрейн" мануфактур и различных фестивалей. И со временем их становится все больше. Если бы их становилось меньше, это говорило бы о снижении спроса на отечественный продукт, но на самом деле он лишь растет, и это круто! Поэтому украинцы будут солидарны в приобретении товаров украинского производства.

Энергоэффективный офис: как это сделать

Укргазбанк поможет просчитать правильность решения, ведь Экобанк – это не только дешевые ставки по кредитованию.

Если вы захотите что-то модернизировать в энергоэффективном направлении, мы поможем вам просчитать правильность технического решения.

Возможно, мы вам намекнем, где будет правильнее что-то заменить, отдельные специалисты у нас этим занимаются, поэтому если ваша компания решила реализовывать энергоэффективные решения – вам однозначно прежде всего нужно обращаться в Экобанк. А мы поможем правильно это сделать, и если вы будете нуждаться для этого в кредите, то мы рассчитаем окупаемость проекта, прежде всего с позиций экономии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!