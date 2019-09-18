Нефть взлетела в цене: как отразится на курсе рубля

Атака на крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс выгодна для добывающих стран, в том числе и для России.

"Мир даже близко не способен заменить более пяти миллионов баррелей в день, которые экспортировала Саудовская Аравия. Если остановка добычи продлится более десяти дней, ситуация с поставками сырой нефти рискует стать критической, поскольку объемы экспортных альтернативных поставок глобально ограничены", – сообщил руководитель подразделения исследования нефтяного рынка в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, передают "РИА Новости".

Резкое подорожание нефти уже поддержало российскую валюту. Курс евро опустился до 70,59 рубля, доллар упал ниже 64-х – впервые с 1 августа.

По словам аналитиков, российский бюджет выигрывает от роста нефтяных цен, однако вряд ли это продлится долго.

"Рынок был "достаточно сбалансированным" перед атакой йеменских беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Международное энергетическое агентство и некоторые крупные страны-потребители располагают солидными запасами нефти. В конечном итоге котировки подрастут лишь на два-три доллара за баррель и останутся на этом уровне", – резюмировал глава консалтинговой компании в нефтяной отрасли FGE Ферейдун Фешараки.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Атака на крупнейшее в Саудовской Аравии нефтяное месторождение выгодна для добывающих стран

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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