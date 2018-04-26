Не получилось: в ЕС отказались снимать санкции против Азарова

Европейский суд юстиции отказал бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в удовлетворении иска об отмене санкций против него.

Об этом идет речь в решении Европейского суда юстиции. Также суд обязал заявителя компенсировать судебные издержки.

Иск о снятии санкций с Азарова датирован 3 июня 2016 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Евроюз может снять санкции с людей, близких к беглому президенту Виктору Януковичу, а именно с экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш и бывшего нардепа, бизнесмена Сергея Клюева.

21 декабря стало известно, что суд ЕС снял санкции с Клюева, а 28 февраля и с Лукаш.