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7 мая • обновлено в 18:27
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МВФ назначил нового главу миссии в Украине

2.4т
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Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова-Голлар.

Об этом сообщил 7 мая постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Госпожа Владкова-Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений – глава миссий в Молдове и Северной Македонии”, – сказал он.

Владкова Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.

Что известно о новой главе миссии МФВ в Украине

Миссию МВФ в Украине с 1 мая возглавила Иванна Владкова-Голлар.

Ранее она была главой миссий в Молдове и Северной Македонии.

Иванна Владкова-Голлар

Иванна Владкова-Голлар

Сейчас Украина ведет переговоры с МВФ о начале новой кредитной программы, размер которой составит от $5,5 млрд до $8 млрд, а срок — 3 года.

Новая кредитная программа необходима Украине для того, чтобы пройти пиковые выплаты по государственным долгам, которые наступят в мае, июле и сентябре 2020 года, а также профинансировать дефицит государственного бюджета, который Верховная Рада 13 апреля увеличила до рекордных 300 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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россия5 москва5
россия5 москва5
да можно было кого -нибудь и из сомали назначить, все равно всем н.а.с.р.а.т.ь на украину.
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Экономика

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