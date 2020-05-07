МВФ назначил нового главу миссии в Украине

Главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине назначена гражданка Болгарии Иванна Владкова-Голлар.
Об этом сообщил 7 мая постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Госпожа Владкова-Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений – глава миссий в Молдове и Северной Македонии”, – сказал он.
Владкова Голлар сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая.
Что известно о новой главе миссии МФВ в Украине
Миссию МВФ в Украине с 1 мая возглавила Иванна Владкова-Голлар.
Ранее она была главой миссий в Молдове и Северной Македонии.
Иванна Владкова-Голлар
Сейчас Украина ведет переговоры с МВФ о начале новой кредитной программы, размер которой составит от $5,5 млрд до $8 млрд, а срок — 3 года.
Новая кредитная программа необходима Украине для того, чтобы пройти пиковые выплаты по государственным долгам, которые наступят в мае, июле и сентябре 2020 года, а также профинансировать дефицит государственного бюджета, который Верховная Рада 13 апреля увеличила до рекордных 300 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.
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