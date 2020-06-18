Введение накопительной пенсионной системы целесообразно сравнивать с известной финансовой пирамидой МММ, только на уровне целого государства. После введения второго уровня пенсионной системы пенсии украинцев, скорее всего, уменьшатся.

Такое мнение высказал экс-министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Украина 24".

Рева напомнил: в стране 11 млн 300 тысяч пенсионеров. Средняя пенсия в Украине составляет 3200 гривен. И председатель комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, по его мнению, манипулирует этими цифрами.

"Аргументация авторов законопроекта – аргументация Лени Голубкова, который считал, что вложив в МММ, получит огромную прибыль. Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 млрд гривен – заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула", – заявил Рева.

По его словам, в результате введения накопительной системы, предусматривающей обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат. Против введения этой системы, отмечает Рева, выступил министр экономики, Министерство финансов и работодатели. Раскритиковали ее и в Международной организации труда.

"По сути, лоббируются только интересы одного субъекта всего этого процесса – а именно страховых компаний. Откуда, кстати, вышла госпожа Третьякова. Поэтому я считаю, что здесь вообще есть конфликт интересов. Надо с этим разобраться", - резюмировал эксминистр.