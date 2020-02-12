В Госохране призналась, сколько потратили на поездку Зеленского в Оман

На охрану президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Оман потратили 74 тысячи 319 гривен из государственного бюджета.

Об этом сказано в ответе Управления госохраны на запрос народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, который политик обнародовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, уточняется, что на командировку туда военнослужащих, которые согласно закону должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 гривень – на проезд и 14 820,90 гривень – на суточные.

В УГО призналась, сколько потратили на Зеленского в Омане

"Никаках других расходов УГО не осуществлялось", – добавили в управлении.

Ответ Госохраны на запрос Гончаренко Telegram-канал Алексея Гончаренко

Ответ Госохраны на запрос Гончаренко Telegram-канал Алексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Зеленский летал в Оман за частные средства, однако в декларации это отображено не было. Поездка президента без учета стоимости перелета из Киева, в Оман обошлась как минимум в 2,5 млн грн.

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