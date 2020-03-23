Из-за пандемии COVID-19 мировой экономике угрожает рецессия, которая будет даже сильнее, чем в 2009 году.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает AFP. Она обратилась к министрам финансов стран "Большой двадцатки" и призвала развитые экономики поддержать "слабые" страны. Глава МВФ также сказала, что они готовы задействовать весь свой кредитный потенциал, то есть, 1 триллион долларов.
Мировой экономике грозит рецессия
Также по словам Георгиевой, сейчас есть несколько сценариев дальнейшего состояния мировой экономики. Согласно одному из них - негативному - падение будет таким же сильным, как и в 2009 году, а то и хуже.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание некоего "Стабилизационного фонда" в Украине и рассказал о ряде мер по поддержке бизнеса, чтобы побороть последствия пандемии.
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