Главная Новости
23 марта • обновлено в 22:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

МВФ заявил о сильнейшем падении экономики из-за пандемии

3.2т
Читать материал на украинском

Из-за пандемии COVID-19 мировой экономике угрожает рецессия, которая будет даже сильнее, чем в 2009 году.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает AFP. Она обратилась к министрам финансов стран "Большой двадцатки" и призвала развитые экономики поддержать "слабые" страны. Глава МВФ также сказала, что они готовы задействовать весь свой кредитный потенциал, то есть, 1 триллион долларов.

Мировой экономике грозит рецессия

Мировой экономике грозит рецессия

Также по словам Георгиевой, сейчас есть несколько сценариев дальнейшего состояния мировой экономики. Согласно одному из них - негативному - падение будет таким же сильным, как и в 2009 году, а то и хуже.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание некоего "Стабилизационного фонда" в Украине и рассказал о ряде мер по поддержке бизнеса, чтобы побороть последствия пандемии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Кристалина Георгиева
Теги
экономика вирус
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
"Шмыгаль анонсировал создание некоего "Стабилизационного фонда" в Украине..." Поздно пить "Боржоми", если печень отвалилась. С каких шишов стабилизационный фонд создавать? Рецессия уже на стадии разбега.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Сиромашенко Алекс, рецессия - это для нормальных стран. А на Украине будет коллапс и дефолт.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "они готовы задействовать весь свой кредитный потенциал, то есть, 1 триллион долларов". Вна украине напряглись - это ж сколько бабла то можно выклянчить)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
2 из 12 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, Недосуг мне с вашими "немодерируемыми комментариями" разбираться, из-за какого слова не пропускает. Читай со скрина: https://prnt.sc/rlg6hk
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Cтефанова, Мадам (или всё таки Мусьё, вас хлопкоголовых фиг разберёшь), какие оскорбления, только констатация .....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги