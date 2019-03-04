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/Новости экономики

"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений

32.6тЧитать материал на украинском

На популярном украинском интернет-портале для объявлений обнаружили торговцев поддельными купюрами.

На ситуацию призвала обратить внимание Службу безопасности Украины пользователь Facebook Юлия Сажко. "Объявление на ОЛХ, я может чего-то не догоняю? пы.сы мне дадут медальку если я его солью СБУ-шникам?", - написала она.

"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений

Судя по тексту объявления, некий Игорь предлагает за 100 грн купить поддельную купюру в 500 гривен, которую "не отличить от оригинала". Мошенник пишет, что такие банкноты принимают все терминалы и они якобы отменного качества.

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В комментариях высмеяли ситуацию: "и на меня бери", "может они меченые? это работники СБУ подрабатывают", "Бери оптом", "так на олх типа все законно".

"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений
"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений
"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений
"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений
"Может, я чего-то не догоняю?" В сети разоблачили обман на крупном портале объявлений

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый вид мошенничества с терминалами – злоумышленники наполняют устройства специальным картоном с голограммой, который система принимает за купюры в 500 грн.

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Место
Украина
Теги
фальшивые деньгимошенники
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Seti Golos
Seti Golos
Это Коломойский Игорь украденное с Привата скидывает№
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