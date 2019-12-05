Мировые цены на нефть взлетели: стали известны причины

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 5 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 62,77 доллара за баррель, что на 3,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 3,5% – до 58,12 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 2,6% до 58,33 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла Maanimo

Стоимость сырья подскочила на фоне резкого сокращения запасов в США, передает "Интерфакс".

В частности, запасы нефти за неделю сократились на 4,9 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение лишь на 700 тыс. баррелей.

Также в центре внимания трейдеров заседание ОПЕК+, которое начнется уже в четверг. Нефтедобывающие страны могут договориться о дополнительном сокращении добычи.

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 5 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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