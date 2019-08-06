Мировые цены на нефть пробили психологическую отметку: названы причины

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 6 августа, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,20 доллара за баррель, что на 0,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,8% – до 55,14 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 1,1% до 61,97 доллара за баррель
Котировки Urals упали
Maanimo
Котировки нефти пошли вверх после обвала, который был вызван опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.
По словам экспертов, риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки. В связи с этим большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка, передает "Интерфакс".
"Если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на 15-20 долларов за баррель", – резюмировал управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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