"Сюрприз для инвесторов": украинцы высмеяли министра экономики за "дебила"

В сети высмеяли реплику министра экономики Тимофея Милованова о том, что он "не скрывает, что дебил", в ответ на заявление бизнесмена Игоря Коломойского.

Прокомментировал странную реакцию в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Давайте представим, что вы инвестор. Давно хотели инвестировать в Украину. Вложить десятки миллионов на годы. Построить несколько заводов. Но вам нужны гарантии стабильности. Вы слышали, что в Украине как раз пришла новая власть. Решаете посмотреть новости об Украине, новом Кабинете министров и министре развития экономики. Сюрприз!" – написал он.

Милованова высмеяли в сети за ответ Коломойскому о дебиле

Украинцы присоединились к обсуждению. "Но до этого инвестор должен посмотреть все выпуски "Квартала", а как же он иначе узнает о бизнесе климате?", "Это же как бояться нужно, чтобы так ответить", "Так в этом стабильность и есть", – сыронизировали в комментариях.

Нашлись и те, кто оправдал Милованова, заявляя, что он просто с юмором отнесся к сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский раскритиковал Милованова за поддержку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.

Он заявил, что номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский же ответил, что после таких слов министру следует подать в отставку, назвав его "дебилом".

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