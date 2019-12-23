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23 декабря • обновлено в 20:38
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"Мы готовы": Медведев заговорил об отмене санкций против Украины

1.4т
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева.

Он не исключил возобновления контактов на уровне премьеров в беседе с журналистами "правительственного пула" в понедельник, 23 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы им всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели", – сказал Медведев.

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Медведев заговорил об отмене санкций против Украины

Медведев заговорил об отмене санкций против Украины

vesti.ru

Как подчеркнул Медведев, Россия все равно якобы "остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо для обеих стран.

Премьер России отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

ОН вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

"С нынешним премьером у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят пожалуйста", – сказал Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев поручил правительству РФ проследить за тем, чтобы договоренности об урегулировании споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" были выполнены.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Звон Владимир
Звон Владимир
Вороне Бог послал кусочек сыра. Не проворонить бы...
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ВСЕ ! Украина дожала - и враг заскулил ! Сдается враг ! Готовьтесь граждане на чистой мове Крым обратно принимать - сколько там унитазов можно не досчитать ! ПАБЕДА !Враг дрогнул ! А можно еще всеукраинскую голодовку объявить ! и назвать это геноцидом ! ( взял и подсказал )))))
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