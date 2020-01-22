Медведчука поймали на лжи о резком росте тарифов на газ

Народный депутат и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине стоимость газа повысилась на 15%. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Сегодня стоимость газа повысилась на 15%, а я, к сожалению, прогнозирую, что к концу года может подняться до 35%. И еще одно. Вот в тишине этих скандалов Кабинет министров взял и отменил порог верхней границы стоимости газа для населения. Он был, а его взяли и отменили", – заявлял Медведчук, передает bihus.info.

В частности, глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский отмечал, что тарифы газораспределительных операторов, которые влияют на тариф на газ, увеличат на 30%.

Из-за этого цена газа для населения в платежках увеличится, однако не на 35%, а на 5-6% от общей цены.

При этом председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявлял, что в Украине есть ряд факторов, которые могут влиять на цену газа в сторону понижения.

"Были созданы рекордные запасы газа. Сейчас, при условии продолжения транзита, трейдеры будут их продавать. Есть определенная вероятность, что это может привести к снижению цены газа на европейском рынке, а соответственно и в Украине, которая стала полноценной частью европейского рынка природного газа", – резюмировал Коболев.

Виктор Медведчук заявил, что в Украине стоимость газа повысилась на 15%. Однако эта информация не соответствует действительности

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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