Люди сидят без воды: в Запорожской области город пострадал от крупного ЧП

В Бердянске Запорожской области большая часть города осталась без водоснабжения из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе.

Как сообщает пресс-служба МВД, по данному факту уже открыли уголовное производство. Жителям города обещают вернуть воду уже в ближайшее время - ремонтники запустили помпы, которые откачивают нечистоты.

"В результате масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе в городе Бердянск, большая часть города осталась без водоснабжения. Полицейскими под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области открыто уголовное производство по факту служебной халатности", - говорится в сообщении.

Очередь за водой krapka.club

28 января на канализационном коллекторе в Бердянске произошла авария. Без воды осталась большая часть города, местная власть вынуждена была прекратить обучение в школах и детских садах. В Бердянск начали организованно подвозить питьевую воду, к ремонтным работам на аварийном участке присоединились киевские спасатели, которые привезли оборудование для откачки нечистот.

Подвоз воды в Бердянске Факты

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, которые допустили масштабную аварию на канализационном коллекторе. Продолжается досудебное расследование.

Ремонт продолжается почти круглосуточно – коммунальщики раскапывают разрушенный коллектор, а рядом уже начали прокладывать альтернативный трубопровод. Мэрия обратилась к жителям с просьбой меньше сливать воду в канализацию, поскольку резервные емкости уже переполнены. Ситуацию контролирует городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, но объявлять чрезвычайную ситуацию в городе причин пока нет, говорят в мэрии.

Ремонт коллектора krapka.club

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января легковушка снесла трубу теплотрассы, которая обеспечивала подачу тепла в один из районов Бердянска. От последствий аварии страдает микрорайон Колония.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!