"Легализуем всю страну": Насиров выступил за комплексное нулевое декларирование

Украине необходимо провести нулевое декларирование, чтобы вывести из тени экономику. Соответствующую реформу можно провести уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил в эфире ObozTV кандидат в президенты Украины, глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. По его словам, вопрос нулевого декларирования касается десятков миллионов украинцев.

"Стоило бы сделать, чтобы была амнистия, не было ответственности за прошлые периоды, но более жесткая ответственность за будущие периоды. Чтобы все почувствовали – они легализовались, за это заплатили, и на следующий день начинают жить по-новому, по-честному", – считает он.

По мнению Насирова, введение нулевого декларирования можно совместить с возвратом в Уголовный кодекс статьи за незаконное обогащение: "Надо все эти процессы объединить в один, наметить дату. Чтобы проголосовать эти законопроекты и воплотить их в жизнь, нужно максимум три месяца".

"Можем сказать – заканчиваем первое полугодие и легализуем всю страну. Это большая реформа с точки зрения налогообложения зарплат. Нужна легализация активов, в том числе находящихся за границей, чтобы легализовать инвестирование", – пояснил он.

Глава ГФС отметил, что "вопрос нулевого декларирования касается десятков миллионов людей – всех, кто жил в этой стране".

"Например, человек в 67 лет работает, хочет развивать бизнес для своих детей или внуков и инвестировать деньги. Ему говорят – можешь показать официальный доход? А человек скажет – я занимался бизнесом последние 25 лет, зарабатывал деньги как можно было, но показать в справках на бумаге, откуда деньги, не могу. Тогда что делать? Положить эти деньги в банку и закопать? Нет! Надо, чтобы деньги работали на экономику. Мы должны использовать эти средства", – добавил Насиров.

Роман Насиров

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГФС Роман Насиров также предложил преобразовать тысячи государственных предприятий в публичные акционерные общества и раздать акции всем гражданам Украины.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!