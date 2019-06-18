Крымский мост: стало известно, как озолотят друга Путина

Компания российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, "Мостотрест" получит почти 900 млн рублей на обслуживание автомобильной части Крымского моста.

Поскольку на аукционе была подана только одна заявка, его признали несостоявшимся и заказчик ФКУ "Упрдор" Тамань" заключил договор напрямую с единственным поставщиком – Ротенбергом, пишут "Ведомости".

Так, цена контракта составляет 881,129 млн рублей. По условиям договора, "Мостотрест" до мая 2021 года будет следить за качеством дороги, закупать необходимые материалы и исправлять последствия ДТП. Компания также будет обязана заниматься обслуживанием участка дороги А-290 Новороссийск–Керчь.

За неисполнение и некачественное исполнение обязательств предусмотрены штрафы. Аналогичный контракт почти на 480 млн руб. компания получила и год назад.

Аркадий Ротенберг vedomosti.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Крымский мост построили по самому дешевому из предложенных проектов, что принесло немалый доход Ротенбрегу.

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