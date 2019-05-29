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Климкин перед отставкой купил квартиру за 3 млн

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который решил подать в отставку, задекларировал покупку квартиры за 3 миллиона гривен.

В частности, он получил право собственности на квартиру в Киеве площадью более 108 квадратных метров, свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

Кроме того, Климкин купил паркоместо площадью около 18 квадратных метров за 131,6 тысячи гривен.

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Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.

Министр иностранных дел получил право собственности на квартиру в Киеве

Министр иностранных дел получил право собственности на квартиру в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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