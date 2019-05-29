Климкин перед отставкой купил квартиру за 3 млн

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который решил подать в отставку, задекларировал покупку квартиры за 3 миллиона гривен.

В частности, он получил право собственности на квартиру в Киеве площадью более 108 квадратных метров, свидетельствуют данные Национального агентства по предупреждению коррупции.

Кроме того, Климкин купил паркоместо площадью около 18 квадратных метров за 131,6 тысячи гривен.

Продавцом недвижимости указан Алексей Булгаков.

Министр иностранных дел получил право собственности на квартиру в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 мая Ирина Луценко также подала заявление об отставке с должности представителя главы государства в Верховной Раде.

В этот же день подал в отставку первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук.

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