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/Новости экономики

Климкин озвучил условия снятия блокады с оккупированного Донбасса

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в первую очередь для снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса нужна реальная безопасность – эффективная и контролируемая.

"Второе – вы же помните, что произошло с тем, что у нас украли все эти предприятия, все компании, что там происходит. Поэтому нам нужна, я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги", – сообщил Климкин в интервью ТСН.

"Посмотреть, что с нашими активами, это наши активы, потом после международного аудита, их нужно перерегистрировать, поскольку эти предприятия должны стать снова украинскими налогоплательщиками и вообще работать в украинском правовом поле", – добавил он.

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Кроме того, должны быть практические условия, для того, чтобы у Украины был доступ к предприятиям.

"Мы не можем вернуть только с экономической точки зрения, что происходило в 2013 году. Это только после того можно говорить о какой-то логике, а там сейчас Россия все контролирует", – подчеркнул Климкин.

По его словам, нужна реальная дискуссия, заседание СНБО с привлечением всех и формирование позиции по этому вопросу.

Для снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса нужна реальная безопасность

Для снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса нужна реальная безопасность

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Такое предложение озвучил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Напомним:

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Тема
Блокада Донбасса
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаМинистерство иностранных дел Украины
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