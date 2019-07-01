"Жертвы агрессии!" Оккупанты набросились на Украину из-за Крыма

Киев должен ответить за "разграбление" аннексированного Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.

Такое мнение выразил "глава" оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, комментируя первые результаты работы экспертной группы по подсчету ущерба.

"Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины. Правительство республики сталкивается с этими последствиями постоянно", – написал он.

Глава Крыма также отметил, что работа по оценке ущерба в дальнейшем якобы должна привести к признанию российского статуса полуострова.

"Результаты работы по определению нанесенного Крыму ущерба обязательно будут представлены мировой общественности. Это станет ударом по имиджу "жертвы агрессии", который киевская власть старательно создает на Западе. И конечно, это поможет гражданам западных стран понять мотивы, которыми руководствовались крымчане, голосуя за воссоединение с Россией, а значит, будет способствовать международному признанию результатов мартовского референдума 2014 года", – заявил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Россией Крыма придумали методику подсчета ущерба, якобы нанесенного полуострову Украиной за 23 года. Чиновники объявили о потерях 2,5 трлн руб. (1,04 трлн грн).

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