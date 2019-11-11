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11 ноября • обновлено в 11:07
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Контракт на $10 млн: Казахстан решился вести бизнес с оккупантами в Крыму

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Крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана "Казахстан темир жолы" планирует закупить стрелочные переводы у Керченского стрелочного завода в аннексированном Россией Крыму.

Речь идет о контракте на сумму в 10 млн долларов, который может повлечь серьезные как репутационные, так и финансовые последствия для казахского закупщика, сообщают источники OBOZREVATEL.

В частности, оккупационные власти Крыма переименовали Керченский стрелочный завод в Керченский металлургический комплекс, и в 2017 году "национализировали" его в пользу России.

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В данный момент украинские собственники Керченского стрелочного завода оспаривают такую "национализацию" в международных судах.

По словам юристов, если такая закупка произойдет, это существенно ухудшит взаимоотношения Украины и Казахстана.

Одновременно с этим "Казахстан темир жолы" может стать соответчиком вместе с Россией в международных судах по искам украинских собственников Керченского стрелочного завода.

При этом первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским отмечал, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Казахстан Темир жолы" может стать соответчиком вместе с Россией в международных судах по искам Украины

"Казахстан Темир жолы" может стать соответчиком вместе с Россией в международных судах по искам Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

В Совете ЕС не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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