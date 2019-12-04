Кабмин провел кадровые перестановки: кто получил должности

Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в правительстве и назначил новых людей на должности.

Об этом в Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Так, директор департамента документооборота Минфина Елена Богачева стала государственным секретарем Минсоцполитики.

Денис Шендрик стал заместителем председателя государственной фискальной службы. Роберт Зелди, который ранее в компании "Ernst&Young", стал заместителем председателя Государственной фискальной службы.

Дмитрий Коваль получил должность заместителя министра здравоохранения. А Андрей Егоров и Константин Кошеленко стали заместителями председателя Фонда государственного имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин собирается поменять руководство "Нафтогаза", "Укрэнерго", а также других стратегических компаний.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!