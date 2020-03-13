Кабмин ликвидировал скандальную ГАСИ

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) была ликвидирована постановлением Кабинета министров Украины в пятницу, 13 марта.

"Лицензирование - это так называемая "коллективная безответственность". Когда лицензируется фирма, мы не понимаем, кто на ней работает и под что она была создана. И все участники рынка сегодня знают, что есть большая часть фирм, которые пустые внутри, получили лицензии по формальным признакам и есть возможность с помощью них проводить неправомерные действия", - подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Вместо лицензирования правительство вводит сертификацию ответственного исполнителя работ.

"Это будет конкретный человек, который несет имущественную и уголовную ответственность. Он сертифицируется, наличие такого сертификата в компании дает ей возможность заниматься строительством. Такой человек своей электронной подписью будет брать на себя личную ответственность. Это улучшит качество работы застройщиков", - добавил премьер.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что чиновники активно наживались на выдаче разрешений в сфере градостроительства.

"За эти годы чиновники настроили небоскреб из разных схем и договорняков. Наибольшим джекпотом была выдача разрешений в сфере градостроительства. В декабре прошлого года мы начали это разрушать, заработал е-кабинет застройщика. Но наиболее болезненным остается злоупотребления при строительстве крупных объектов", - подчеркнул глава государства.

Он пообещал, что процесс получения госуслуг будет прозрачным и удобным, с минимальным влиянием чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине февраля тогда еще вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в нынешнем виде должна быть ликвидирована.

Кабмин собирается побороть коррупцию в строительной отрасли. Если будет нужно, для этого ликвидируют государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). В правительстве считают, что эта сфера бизнеса может рости и приносить Украине до 6% ВВП. В 2019 году отрасль создала 2,5% ВВП Украины.

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