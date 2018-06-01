Инновации для бизнеса: в Украине позволят регистрировать расчет с помощью смартфона

Министерство финансов наработало решения, которые упрощают использование кассовых аппаратов в Украине.
В частности, отныне для регистрации расчетов можно будет использовать мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации, говорится на сайте ведомства.
В Минфине отмечают, что пилотный проект позволит исследовать инновационные разработки в сфере регистрации расчетных операций (РРО) и расширит перечень имеющихся моделей и функций для демонополизации рынка РРО.
Кроме того, проект даст возможность исследовать применение новейших моделей регистраторов расчетных операций, уменьшить затраты на приобретение РРО и будет стимулировать предпринимателей к их применению.
Кроме того, Минфин наработал проект постановления, который вводит механизм обмена информацией в электронном виде при вводе регистраторов в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте РРО через центры сервисного обслуживания.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 мая 2017 года все украинские плательщики единого налога первой-третьей групп, которые продают технически-сложные бытовые товары, не могут осуществлять свою деятельность без кассовых аппаратов.