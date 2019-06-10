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/Новости экономики

Инфляция в Украине превысила все прогнозы: экономист озвучил цифры

2.6тЧитать материал на украинском

Инфляция потребительских цен в Украине за пять месяцев 2019 года достигла 4,2%, что составило более 60% годового показателя, прогнозируемого Национальным банком.

Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, цены все больше отрываются от цели НБУ.

"Только что Государственная служба статистики обнародовала информацию, что инфляция потребительских цен за пять месяцев 2019 года составила 4,2%. А всего месяц тому назад НБУ обнародовал инфляционный отчет, в котором подтвердил свой прогноз по инфляции потребительских цен в 2019 году в размере 6,3%", – поделился он.

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Инфляция в Украине превысила все прогнозы

Инфляция в Украине превысила все прогнозы

Delfi

"То есть, только за пять месяцев этого года мы получили 66,67% от прогноза НБУ по годовой инфляции", – подчеркнул Компаниец.

Инфляция в Украине превысила все прогнозы: экономист озвучил цифры

Facebook Владимира Компанийца

"Неоднократно писал, что НБУ в очередной раз не выполнит свой прогноз по инфляции, и поэтому готов на публичное пари", – добавил Компаниец.

Инфляция в Украине превысила все прогнозы: экономист озвучил цифры

Facebook Владимира Компанийца

Инфляция в Украине превысила все прогнозы: экономист озвучил цифры

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году показатель инфляции составил 9,8%, что стало лучшим результатом за последние пять лет.

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Тема
Рост цен в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
инфляция
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Н Олег
Н Олег
а вот загадочка - инфляция в сша -- 2%, инфляция на Украине меньше 10% не бывает ... а доллар к грывне уже 4-й год замер на месте .... парадокс? ... не думаю...
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0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дайте угадаю, рука Кремля?
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2
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Пигин Макс
Пигин Макс
А эти долболобы ждут краха России.
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1
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