Инфляция в Украине превысила все прогнозы: экономист озвучил цифры

Инфляция потребительских цен в Украине за пять месяцев 2019 года достигла 4,2%, что составило более 60% годового показателя, прогнозируемого Национальным банком.

Об этом написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, цены все больше отрываются от цели НБУ.

"Только что Государственная служба статистики обнародовала информацию, что инфляция потребительских цен за пять месяцев 2019 года составила 4,2%. А всего месяц тому назад НБУ обнародовал инфляционный отчет, в котором подтвердил свой прогноз по инфляции потребительских цен в 2019 году в размере 6,3%", – поделился он.

Инфляция в Украине превысила все прогнозы Delfi

"То есть, только за пять месяцев этого года мы получили 66,67% от прогноза НБУ по годовой инфляции", – подчеркнул Компаниец.

Facebook Владимира Компанийца

"Неоднократно писал, что НБУ в очередной раз не выполнит свой прогноз по инфляции, и поэтому готов на публичное пари", – добавил Компаниец.

Facebook Владимира Компанийца

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году показатель инфляции составил 9,8%, что стало лучшим результатом за последние пять лет.

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