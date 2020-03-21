Главная Новости
21 марта • обновлено в 14:15
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Импорт электроэнергии из России был прямой государственной изменой – Ильенко

1.6т
Читать материал на украинском

Те, кто открыл импорт электроэнергии из России, совершили прямую государственную измену. Поэтому введение 65% пошлины на импорт энергетического угля и тока из России, принятое правительством - правильное, но недостаточное. Об этом в комментарии журналистам заявил представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"В ситуации, в которой наша страна находится уже шесть лет, фактически, в состоянии войны, которую развязала против нас Российская Федерация, в ситуации, когда она продолжает оккупацию наших территорий, в ситуации, когда она продолжает убивать наших граждан, ни о каких экономических связях со страной-агрессором не может идти и речи", - заявил политик.

По мнению Ильенко, Украина может сама производить электроэнергию в достаточных объемах. И это не тот товар, без импорта которого страна не способна обойтись.

"Решение Кабмина делает ситуацию лучше, чем было, но я считаю, что никаких поставок из России быть не может. В контексте электроэнергии - и из Беларуси также, потому что понятно, что это единая энергосистема", - подчеркнул свободовец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса, с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения выступил Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019-го. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствие этого 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт электроэнергии из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Экспорт и импорт товаров" на OBOZREVATEL.

Тема
Экспорт и импорт товаров
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Герус Андрей Ильенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
2
Смешно
7
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Свиньи, а шо насчёт нефти и газа, насчёт ТВЭЛ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко, а здесь они "рыбу заворачивали"...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новиков Алек
Новиков Алек
Импорт электроэнергии из России был прямой государственной изменой Украина стала главным покупателем российской свинины а что свинину из РФ жрать горазды, это не измена
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги