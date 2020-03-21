Импорт электроэнергии из России был прямой государственной изменой – Ильенко

Те, кто открыл импорт электроэнергии из России, совершили прямую государственную измену. Поэтому введение 65% пошлины на импорт энергетического угля и тока из России, принятое правительством - правильное, но недостаточное. Об этом в комментарии журналистам заявил представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"В ситуации, в которой наша страна находится уже шесть лет, фактически, в состоянии войны, которую развязала против нас Российская Федерация, в ситуации, когда она продолжает оккупацию наших территорий, в ситуации, когда она продолжает убивать наших граждан, ни о каких экономических связях со страной-агрессором не может идти и речи", - заявил политик.

По мнению Ильенко, Украина может сама производить электроэнергию в достаточных объемах. И это не тот товар, без импорта которого страна не способна обойтись.

"Решение Кабмина делает ситуацию лучше, чем было, но я считаю, что никаких поставок из России быть не может. В контексте электроэнергии - и из Беларуси также, потому что понятно, что это единая энергосистема", - подчеркнул свободовец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса, с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения выступил Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019-го. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствие этого 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт электроэнергии из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

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