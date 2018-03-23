Гройсман рассказал, когда подешевеет газ для украинцев

Цена на природный газ в Украине может быть снижена в случае прекращения импорта "голубого топлива".

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. "Укргаздобыча" в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена формируется в соответствии с рыночными условиями", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, Украина сможет самостоятельно формировать цену на топливо, когда начнет экспортировать газ. По предварительным данным, это может произойти уже в 2020 году.

При этом Гройсман отметил, что правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа.

"Это ответственность НАК "Нафтогаз Украины". Они абсолютно независимая государственная компания, которая принимает решения на собственное усмотрение", – резюмировал премьер-министр.

Ранее "Обозреватель" сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.