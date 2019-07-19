Украинцев решили защитить от произвола кредиторов: как это будет работать

В Украине меняют правила выдачи кредитов: сумму платежей до копейки будут сообщать сразу, а с должников нельзя будет потребовать больше определенной суммы.

Такие правила разработали в Национальной комиссии финансовых услуг, пишет UBR. Цель проекта — защитить потребителей от произвола кредиторов.

Как объясняют в Ассоциации объединений финансовых учреждений, недавно по стране прокатилась волна жалоб клиентов, которые в судах оспаривали ошибки в получении кредитов, которые они допустили, из-за установленных не в том месте кнопку или "неправильной" галочки на сайтах кредитных компаний.

"В ряде случаев суды и регулятор соглашался с выводами заемщиков и принимали их сторону. При этом участники рынка вовсе не против сделать все "как надо", только до сих пор никто не мог ответить на вопрос, как именно следует все оформлять", — объясняет гендиректор Ассоциации ОФУ Виктория Волковская.

Новые правила будут касаться как людей, берущих микрокредиты, так и тех, кто покупает что-то в рассрочку в интернет-магазинах.

Теперь все условия займа денег должны быть прописаны максимально четко и без каких-либо "примечаний маленькими буквами". А еще — должника нельзя будет "поставить на счетчик".

Например, распоряжение обязывает кредиторов ограничить максимальный размер штрафных санкций, начисляемых на просроченную задолженность. И указать в договоре, что больше конкретной фиксированной суммы потребовать с человека нельзя. В ОФУ говорят, что в будущем может быть установлено и единое для всех ограничение: сумма пени и всех штрафов не может превышать двукратный размер тела кредита вне зависимости от сроков просрочки. То есть если условный заемщик взял у финкомпании 2000 грн., даже в случае тотальных неплатежей потребовать с него возврата более 6 тыс. грн. кредитор не сможет.

Кроме того, в договоре нужно будет указать:

Информацию о кредиторе (название, торговая марка, контакты, данные о лицензии).

Тип займа (кредит, кредитная линия и т. д.).

Цель получения займа (если кредит не является потребительским, необходимо указать — на что именно будут потрачены деньги).

Размер займа.

Порядок и условия его предоставления (наличные/безналичные, согласие на передачу данных в бюро кредитных историй).

Процентная ставка (фиксированная или "плавающая", формула ее расчета).

Реальная ставка в процентах годовых.

Полная стоимость займа (сумма тела кредита, процентов, комиссий. Рассчитывается на условиях своевременного погашения займа).

Порядок возврата кредита (количество платежей, их сумма, размер штрафных санкций и всех прочих платежей).

Информация о последствиях просрочки (включая граничный размер штрафов, выраженный в абсолютной величине в нацвалюте).

Порядок досрочного возврата кредита.

Все упомянутые данные финкомпания должна будет указать заметным шрифтом, а также без всевозможных уловок, вроде мелких сносок или выделения цветом, который мешает прочтению текста. В Нацкомфинуслуг стандартизировали даже написание чисел: тысячи следует разделять пробелами, а целые от дробных — запятыми.

Также кредитору придется уведомить клиента о порядке реструктуризации просроченной задолженности, и предварительно рассказать ему об условиях, при которых кредит будет перепродан коллекторам.

Отдельно прописываются стандарты работы интернет-сайтов, на которых можно взять кредит, в частности, правила подписания контракта. Так, чтобы исключить возможность "слепого согласия", кредитор должен сгенерировать уникальный буквенно-цифровой идентификатор и отправить его клиенту, например, на мобильный телефон. Только после ввода его на сайте компания имеет право заключить с клиентом соглашение. Все подписанные таким образом бумаги, а также условия займа финкомпания должна отправить на электронную почту заемщика.

Финансисты говорят, что после введения таких правил кредиты подорожать не должны. Правда, когда люди начнут видеть реальные размеры процентов, многих это может шокировать.

"Суть любого кредитования заключается в обеспечении возвратности и доходности. Микрозаймы тут не исключение. А прозрачность условий скорее принесет пользу рынку, чем вред. Хотя требование указывать реальную годовую ставку может повергнуть в шок клиентов. Не исключено, что когда люди увидят настоящую стоимость займа, которая у небанковских учреждений достигает 500-600% годовых, поток клиентов за таким кредитами несколько сократится", — предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине — бум на кредиты "до зарплаты". Однако часто деньги в долг дают под 300-500% годовых, и узнать об этом можно только после оформления заявки. OBOZREVATEL разобрался, когда и почему микрокредиты могут быть опасны и какая их реальная стоимость.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как украинцы оказываются в "ловушке" быстрых займов.

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