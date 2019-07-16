В Украине резко выросли пенсии: кто получит прибавку в 740 грн

В Украине с января по июль 2019-го средний размер пенсии вырос с 2,6 тыс. до более 3 тыс. грн. В следующий раз выплаты пересчитают уже в декабре: некоторые украинцы получат прибавку в размере 740 грн.

Как говорится в данных ПФУ, размер средней выплаты на данный момент составляет 3006 грн. Всего на заслуженном отдыхе находятся 11,3 млн пенсионеров. О том, почему выросли выплаты и чего ждать в 2020-м – в материале OBOZREVATEL.

Почему выросла средняя пенсия

Украинским пенсионерам в этом году впервые пересчитали пенсии по новым правилам, а не повысили их на процент от прожиточного минимума. В результате прибавка для 2,5 человек составила 100-400 грн, для 1,5 млн – от 400 до 700 грн, для 2,5 млн – от 1000 грн. Это позволило значительно увеличить и размер средней выплаты.

Пенсии в Украине пересчитают

Так, если в январе украинцы в среднем получали около 2,6 тыс. грн, то всего за полгода выплата увеличилась примерно на 15%. Эксперт Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко отмечает: 2019-й – год наибольшего роста выплат. "2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях низкой инфляции за последние пять лет, что свидетельствует о первом росте покупательной способности пенсионеров", – написал Дорошенко на своей странице в соцсети.

Кроме того, еще на 67 грн повысили минимальные пенсии с 1 июля 2019-го, и до 2 тыс. грн "дотянули" выплаты тем, кто получал меньше, но имеет полный стаж (30 лет для женщин и 35 – для мужчин).

Как повысят пенсии в 2020-м

Ориентировочно в марте 2020-го, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, пенсии украинцев снова пересчитают. Размер прибавки будет индивидуальным. Расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Также ожидается и прибавка в связи с пересчетом прожиточного минимума. Она коснется трех групп: тех, кто получает минимум; тех, кто получает максимум (10 минимальных пенсий) и тех, кто имеет стаж выше нормы.

Как именно пересчитают прожиточный в 2020-м – будет известно уже после принятия бюджета новым составом парламента. Однако, новшество ожидается и в этом году. В декабре 2019-го минимальную пенсию повысят на 74 грн (максимальную – на 740 грн). Так, если на данный момент украинцы получают не меньше 1564 грн, то с 1 декабря –1638 грн.

Как считают пенсию

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 грн, а с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

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