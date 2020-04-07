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7 апреля • обновлено в 04:50
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине резко упали цены на аренду: стоит ли менять квартиру и что происходит

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В крупных украинских городах на 10-20% обвалились цены на аренду квартир. Доходы украинцев сократились, до трети всех работающих, по оценкам Торгово-промышленной палаты, находятся в неоплачиваемом отпуске. Квартир стало больше, а желающих арендовать меньше.

О том, как изменились цены на аренду и стоит ли сейчас менять жилье – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и кому снижают цены

И те, кто уже живет в арендованной квартире, и те, кто только ищет себе жилье, как минимум на период карантина могут рассчитывать на скидку в 10-20%, рассказывает глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины АСНУ Елена Гайдамаха.

Скидка может длиться до полугода, если квартира только сдается. К примеру, жилье, которое раньше стоило 15 тысяч гривен, сейчас можно арендовать за 12 тысяч, правда, такая цена будет действительна только, например, до сентября.

Иногда арендодатели идут на уступки и разрешают снизить цену и для тех, кто уже давно арендует их квартиры. Но в таком случае, чаще всего, речь идет о скидке только на период карантина.

"Сейчас и арендаторы, и арендодатели оказались в ситуации форс-мажора. Если арендатор временно потерял доход, он находится в неоплачиваемом отпуске, или временно не живет в квартире, но хочет в ней остаться, он может обратиться с просьбой о скидке. И на моей практике есть случаи, когда собственники идут навстречу и на время карантина делают скидку. Чаще всего это 10-20%. В отдельных единичных случаях может быть и больше", – рассказывает Гайдамаха.

Только в столице около 8 тысяч квартир, которые раньше сдавали посуточно, теперь предлагают на долгосрочную аренду. Посуточно арендовать жилье во время карантина перестали. В результате предложения на рынке стало больше, а желающих воспользоваться этим предложением – меньше.

В Украине резко упали цены на аренду: стоит ли менять квартиру и что происходит

Киевский риелтор Максим Бабуряк добавляет: бывают и более выгодные предложения. Мол, на его практике скидка доходила и до 25% "докарантинной" стоимости.

Риелтор Ярослава Чапко уверена: о каком-либо обвале говорить не стоит. По ее оценкам, ситуация нормализуется, как только закончится карантин. Кроме того, цены, говорит эксперт, снизились в первую очередь в элитном сегменте, где жилье сдавали по $1 тыс. в месяц.

"Я не соглашусь, что произошел провал на рынке. Да, сейчас посуточная аренда перебралась в долгосрочную, и они пытаются отхватить свою часть рынка. Если сейчас вам говорят, что можно арендовать двухкомнатную квартиру на Крещатике за 10 тысяч, знайте, что потом эти 10 тысяч могут превратиться в 25 тысяч", – рассказывает Ярослава.

Стоит ли менять жилье: "за" и "против"

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты сходятся во мнении: только из-за больших скидок менять квартиры невыгодно. Если вы и ранее задумывались о том, чтобы переехать – сейчас может быть удачный момент. Но вот сэкономить на этом вряд ли получится.

Во-первых, 50% месячной стоимости аренды придется отдать риелтору за его услуги, так работает львиная доля столичного рынка. Есть варианты и без комиссии, но в таком случае нужно убедиться, чтобы по ту сторону телефона был специалист по недвижимости, а не собственник или его представитель, которые требуют предоплату за объект, который вы не видите.

Во-вторых, как минимум в несколько тысяч гривен обойдется сам переезд (услуги компании по перевозкам, грузчики, обустройство в новом жилье и т.д).

В-третьих, при заселении сразу придется отдать залог в размере 100% арендной платы. Все эти расходы могут легко съесть экономию от временной скидки.

В Украине резко упали цены на аренду: стоит ли менять квартиру и что происходит

OLX

Но если даже сэкономить не удастся, то на время карантина, говорит Бабуряк, легче найти квартиру с ремонтом у метро. Если раньше на них был огромный спрос, сейчас просмотров стало меньше. "У меня раньше было по 3-4 просмотра на день, сейчас может быть 3-4 просмотра в неделю", – поясняет Бабуряк. Мол, чем меньше конкуренция, тем больше шансов успеть арендовать подходящую квартиру.

Елена Гайдамаха рассказывает: при значительной скидке спрос на жилье может быть даже выше, чем до кризиса. "Если я сдавала однокомнатную за 15 тысяч недалеко от метро Позняки, а сегодня я ее же предлагаю за 12 тысяч, спрос у меня достаточно серьезный. Звонков даже больше, чем до кризиса. Тот кто искал, но не успел, тогда да, для него это шанс до полугода сэкономить на стоимости", – отмечает риелтор.

Активизировались мошенники

Ярослава Чапко говорит: арендовать сейчас квартиру без риелтора опасно. Самостоятельно проверить все документы и правильно составить договор сложно, если сделку совершают с риелтором – это в первую очередь его задача.

Мошенники в сетях и на сайтах объявлений предлагают необъяснимо дешевые квартиры, но при этом либо платно записывают на просмотр, или же берут деньги за первый месяц аренды и пропадают.

Основные схемы мошенников:

  • подписывают договор предоставления информационных услуг, берут деньги и убеждают, что сдадут конкретную квартиру, но после пропадают;

  • просят деньги за просмотр – якобы на такси для риелтора, или чтобы удостовериться "что клиент настроен серьезно";

  • просят предоплату до подписания договора.

"Я в ходе своей деятельности часто встречаюсь со случаями мошенничества. Всегда говорю: сотрудничество с риелтором позволит вам сэкономить больше. Сейчас клиенты, заказчики услуг риелторов, стали с большим уважением относится к нашей профессии. Когда беспокойство возрастает с каждым днем и у собственников квартир, и у арендаторов, обращение к риелтору убережет нервы и деньги", – говорит Елена Гайдамаха.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Аренда жилья
Место
Украина
Теги
квартира Рынок недвижимости
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