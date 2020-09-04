Рабочие получали больше директоров: у кого в СССР были самые высокие зарплаты

У кого в СССР были самые высокие зарплаты.
В советские годы порядок начисления зарплат сильно отличался от сегодняшних правил. Плановая экономика позволяла рабочему на заводе получать больше инженера или даже директора предприятия.
Историки сравнили зарплаты современных и советских рабочих и назвали самые высокооплачиваемые профессии в СССР, говорится в публикации "PToday".
Заработные платы правящей элиты в советские годы были не сильно высокими в отличие от сегодняшнего времени. В зависимости от занимаемой должности в партийной номенклатуре средний доход чиновника составлял от 200 до 1200 рублей. Максимальная зарплата была у членов Политического бюро СССР.
Высокий доход в СССР был у представителей профессии с риском для здоровья и жизни. Например, средняя заработная плата советских шахтеров достигала 1000 рублей в месяц. Учитывая специфику данной профессии и постоянные переработки, реальный размер зарплаты был куда выше.
Зарплаты шахтеров в СССР. ptoday.ru
Уровень дохода советских спортсменов невозможно сопоставить с размерами зарплат российских футболистов или хоккеистов. К примеру, средний доход игрока в ФК "Динамо Киев" достигал 250 рублей. Также за хорошие результаты спортсмены получали дополнительные бонусы – доплаты до 100 рублей за победу в международных соревнованиях. Жизнь советского спортсмена точно была не бедной, но и зажиточной ее назвать нельзя.
В отличие от сегодняшнего времени в советские годы профессии слесаря, электрика или токаря были одни из престижных на рынке труда. Главная причина – это высокий уровень заработной платы. Несмотря на тяжелый труд представители таких профессий получали достойный доход, который иногда был выше, чем у директора предприятия, – до 1000 рублей в месяц.
Зарплаты на заводах в СССР. ptoday.ru
В СССР заработная плата космонавта за пребывание на орбите составляла 5000 рублей. Также за каждый полет в космос они получали машину, а затраты на топливо пожизненно оплачивало государство.
Высокий уровень дохода в советские годы был у представителей "блатных профессий". К ним относились:
товароведы в магазинах;
сотрудники гостиничного комплекса;
капитаны морских судов;
моряки;
нефтяники;
рабочие лесной промышленности;
стоматологи;
работники Крайнего Севера.
дипломаты.
Зарплаты продавцов в СССР. ptoday.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.
Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.
Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.
Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2,20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2,20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.
Дешевизна продуктов питания в СССР на самом деле преувеличена. На среднюю зарплату работающий человек в современной Украине может купить почти на треть больше еды, чем житель Союза в 1985 году.
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