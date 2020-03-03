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3 марта • обновлено в 08:42
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В "ДНР" резко взлетели цены: люди устроили панику

5.8т
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На оккупированных территориях Донбасса подняли панику из-за повышения цен на алкоголь и сигареты.

Обсуждать резкий скачок стали в сети. О негодовании сообщили в Twitter, опубликовав соответствующую переписку.

Цены на алкоголь выросли более, чем в 2 раза. Причем в "ДНР" пожаловались на засилье фальсификата.

"Я обратил внимание на слабоалкоголку ж/б – было 62 рубля, стала 128 руб. Очуметь! "ДНР" деградирует", – пишут в сети.

Комментаторы посмеялись над "бедой" в псевдореспублике.

"Всегда поражаюсь "...возвращаемся на 30-40 лет назад" – да вы эти 6 лет не видите деградацию что ли?! Хотя есть объяснение в том, что пить стало дорого и "трезвая действительность" куда суровее "пьяной шизофрении", – возмутились в сети.

В "ДНР" резко взлетели цены: люди устроили панику

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Горловки (Донецкая область), которая как раз закончила 9 класс, когда началась война, рассказала, каким выросло ее поколение в "ДНР".

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео паники
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0
4
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Можно подумать сигареты в Украине дешевеют. На все будет евроцена.
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Bychkov Anatoliy
Bychkov Anatoliy
Блин - последнее отняли...
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