В "ДНР" резко взлетели цены: люди устроили панику

На оккупированных территориях Донбасса подняли панику из-за повышения цен на алкоголь и сигареты.

Обсуждать резкий скачок стали в сети. О негодовании сообщили в Twitter, опубликовав соответствующую переписку.

Цены на алкоголь выросли более, чем в 2 раза. Причем в "ДНР" пожаловались на засилье фальсификата.

"Я обратил внимание на слабоалкоголку ж/б – было 62 рубля, стала 128 руб. Очуметь! "ДНР" деградирует", – пишут в сети.

Комментаторы посмеялись над "бедой" в псевдореспублике.

"Всегда поражаюсь "...возвращаемся на 30-40 лет назад" – да вы эти 6 лет не видите деградацию что ли?! Хотя есть объяснение в том, что пить стало дорого и "трезвая действительность" куда суровее "пьяной шизофрении", – возмутились в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Горловки (Донецкая область), которая как раз закончила 9 класс, когда началась война, рассказала, каким выросло ее поколение в "ДНР".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!