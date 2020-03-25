Украинцам резко пересчитали тарифы на газ: сколько придется платить за отопление и что дальше

Пандемия коронавируса и падения цен на мировых рынках обрушила стоимость нефтепродуктов в Украине. "Нафтогаз" уже заявил: на март цена упадет на 14%, однако если динамика продолжится, со временем цены упадут более значительно.

О том, как это отобразится на платежках украинцев и к чему приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

"За" и "против"

В Украине стоимость газа на открытом рынке с учетом НДС с февраля по март упала на 28%. Так, если еще в прошлом месяце голубое топливо продавалось за 5,7 тыс. грн за тысячу кубометров, то в марте цена составила уже 4,1 тыс. грн.

Об этом говорится в данных Украинской энергетической биржи. Стоит отметить, что речь идет о рыночной цене, в то время как простые украинцы платят по установленным тарифам (согласно постановлению Кабмина). Однако после падения цен на рынке также снижается и стоимость голубого топлива для населения.

УЭБ

Согласно заявлению "Нафтогаза", цена на газ для населения в марте снизилась на 14% и для конечного потребителя составит около 4,3 грн за куб. При этом еще в феврале тариф зависимо от региона колебался около 5 грн.

Сколько заплатит семья из трех человек с учетом граничного объема потребления:

только плита (29,4 куб.):

было: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита и обогрев воды (54,9 куб.):

было: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

индивидуальное отопление (400 куб.м):

было: 2000 грн;

стало: 1720 грн;

По информации компании, снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах. "В газовом вопросе Украина больше не зависит от России. "Газпром" в свое время отказался продавать нам газ на конкурентных условиях? Ну ок, есть другие. Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", – пояснили в компании.

Следом могут измениться тарифы на горячую воду и отопление. Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%.

Коллаж

Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопление, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Что будет дальше

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: "стоимость нефти в ближайшее время повысится, корректируясь после текущего снижения. Вероятно, к началу лета на рынке будет наблюдаться диапазон 35-45 долларов".

Похожий прогноз OBOZREVATEL озвучил и его коллега из "Альпари" Максим Пархоменко. По его оценкам, уже к концу весны цена достигнет около $40. Кстати, сама Россия благодаря накопленным запасам вполне может пережить несколько лет кризиса. А вот другим странам придется туго.

Если цены на нефть будут снижаться, со временем это отобразится и на тарифах на газ. Но чтобы уже сейчас платить меньше за тепло, советует эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин, в домах с горизонтальной разводкой системы отопления, в идеале 100% квартир следует оборудовать индивидуальными (поквартирными) счетчиками тепла и регуляторами на радиаторные батареи. Индивидуальный тепловой пункт на уровне с погодозависимой автоматикой позволит сэкономить от 10 до 40%.

"А балансировка стояков обеспечит равномерное распределение тепла по всему дому, чтобы во всех квартирах было одинаково комфортно – не жарко и не холодно. Термоизоляция инженерных коммуникаций позволит также сберечь тепло по пути теплоносителя из подвала в квартиры. Если в здании крышная газовая котельная – возможно ее пора модернизировать, установить более современную", - добавляет Ковалишин.

Также важно утеплить стены по всему периметру здания от цоколя до конька крыши. Это требование государственных строительных стандартов по теплоизоляции зданий. Но начать стоит с энергоаудита. Во время него специалист определит, как и за счет чего дом может потреблять меньше энергии. "Стоимость энергоаудитов на рынке колеблется от 10 до 20 тыс. грн. (50-100 грн. с квартиры) в зависимости от масштабов здания, количества квартир, отапливаемой площади", - отмечает Ковалишин.

Самое простое, на чем могут сэкономить жители многоэтажек, это расходы на электроэнергию, особенно если придется догреваться электрообогревателями. Если установить двузонный счетчик электроэнергии, можно в 2 раза меньше платить за электричество с 23:00 до 07:00. Замена ламп накаливания на LED даст экономию до 8 раз на электроосвещении. Использование розеток с таймерами поможет настроить автоматическое включение и выключение электроприборов в удобное время.

Отметим, по подсчетам OBOZREVATEL, специальная насадка на кран позволит сэкономить в среднем около 500 грн за год. Такое устройство пропускает около двух литров воды за одну минуту. Обычный кран - около 10 литров. Предположим, что ежедневно семья открывает кран для того, чтобы умыться и помыть посуду на 15 минут. Со стандартным краном за это время можно потерять 150 литров воды, а с аэратором – 30 литров.

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