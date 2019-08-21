Топ-нардеп от "Слуги народа" задекларировала бесценное имущество

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Анастасия Красносильская удивила всех своей декларацией. В ней она указала "бесценное" движимое имущество – кошку Марусю.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из отчета о доходах новоизбранного парламентария. (Чтобы посмотреть фото – доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что Красносильская входит в число топов партии власти – она была №8 в "Команде Зе". Ее представляли как эксперта по борьбе с коррупцией, судебной и правоохранительной реформах.

В декларации животное отнесено в категорию движимого имущества, при чем, в разделе "Описание имущества" сказано: "Кошка Маруся – бесценная". А дата приобретения прав на него – 1 сентября 2016 года.

"Бесценная" кошка Маруся в декларации declarations.com.ua

Время от времени Красносильская публикует фотографии любимицы в Инстаграме.

Кошка Маруся Анастасии Красносильской instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кошка Маруся Анастасии Красносильской instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кошка Маруся Анастасии Красносильской instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кошка Маруся Анастасии Красносильской instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кошка Маруся Анастасии Красносильской instagram.com / anastasiakrasnosilska

Анастасия Красносильская

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года стало известно, что сотрудники Офиса президента не собираются подавать налоговые декларации, потому что "это очень неприятная процедура". Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир. Он объяснил это тем, что работа в Офисе президента — патронатная (а не государственная) служба, которая не обязана отчитываться о доходах.

А исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

В августе новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году. "Я никогда не позиционировал себя как голодранец", — ответил нардеп, когда его спросили, как он отреагирует, если его состоянием начнут интересоваться СМИ или правоохранители.

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