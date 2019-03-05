Профессии будущего: названы самые востребованные специальности 

Исследователи Бруклинского института собрали перечень наиболее быстро растущих специальностей. В этот список попали профессии, которые сохранят свою популярность в будущем.

К такому выводу пришли аналитики, изучив рост количества вакансий, говорится в материале OBOZREVATEL. Украина относится к странам с развивающимися экономиками. Эта ситуация в том числе влияет и на рынок труда. В то время как, к примеру, в США наблюдается наибольший прирост вакансий среди инженеров программного обеспечения, в Украине традиционно лидируют продавцы. На данный момент, как отмечают эксперты рынка, легче всего найти работу девушке, которая готова работать в магазине или торговом центре.

1. Разработчик программного обеспечения (программист)

По оценкам Бруклинского института, число вакансий в этом направлении увеличилось на 84 тыс. В результате эксперты признали эту специальность наиболее перспективной.

2. Инженер информационной безопасности (киберзащита)

Вторую позицию по темпам роста числа вакансий занял эксперт в сфере кибербезопасности. По разным оценкам, потери мировой экономики от хакерских атак уже к 2022-му могут достичь $8-10 трлн. Десятки компаний по всему миру становятся жертвами цифровых атак.

3. UI/UX дизайнеры

Дизайнеры, которые могут создать удобный для пользователя интерфейс (user experienced), заняли третью позицию по росту числа вакансий. Такой эксперт должен не просто разработать "красивый дизайн", но и предвидеть, насколько с ним будет удобно работать пользователю.

4. Дизайнер моды

В этой сфере рост количества рабочих мест составил 279%. Правда, здесь важно учесть, что такая тенденция может быть свойственна одним странам, и не соответствовать потребностям рынка труда в других.

5. Инженер в сфере солнечной энергетики

Солнечные электростанции активно развиваются не только в развитых странах ЕС, но и в Украине. Зеленая энергетика – современный тренд, который со временем будет только усиливаться.

6. Специалист по социальным медиа

На 172% выросло число вакансий для тех, кто может разработать стратегию развития в социальных медиа. Речь в первую очередь идет о соцсетях.

7. Генетический советник

Это специалисты-медики, которые помогают адаптироваться пациентам с генетическими отклонениями. Речь идет как о медицинской, так и о психологической поддержке.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма средней зарплаты в Украине в декабре 2018 года составила более 10,5 тыс., в Киеве — более 16 тыс. гривен. Это +20,46% за год (прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции — +9,7%).

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