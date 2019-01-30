Супермаркеты с просроченными продуктами: Украине предложили опыт ЕС

В Украине просроченные продукты в магазинах будут пользоваться большим спросом, в случае отмены запрета на продажу "просрочки".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий. По его словам, продавать просрочку разрешено даже в некоторых странах ЕС.

"В Германии есть одна сеть супермаркетов, где продаются просроченные продукты. Там потребитель покупает это на свой страх и риск. У нас, по законодательству, продавать просроченные продукты запрещено, такая практика невозможна. Хотя, к большому сожалению, такая сеть пользовалась бы спросом, потому что у нас по жизни население не шикует", - заявил Безрукий.

На вопрос, кто будет отвечать, если человек отравится просроченным продуктом, эксперт ответил: "Человек и будет отвечать. Он видит, что продукт – просроченный, и покупает на свой страх и риск. Но если продукт на последнем дне и условия хранения были правильными в супермаркете, то проблем не будет".

Также эксперт подчеркнул, что подавляющая часть продукции не портится на следующий день после того, как у нее заканчивается дата на этикетке: "Например, крупы, каши... Очень опасный в этом смысле продукт – молоко, оно достаточно быстро портится. Но если была хорошая термическая обработка, возможно, на следующий день оно еще не будет просроченным".

vtule.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам дали совет, как правильно выбрать в магазине молоко.

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