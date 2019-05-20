Пятый президент Украины Петр Порошенко, пребывая на посту главы государства с 2014 года, лишился статуса миллиардера.

Об этом сообщает Bloomberg. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Самым дорогим активом Порошенко называют компанию Roshen. Среди других активов Порошенко — банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

Порошенко лишился статуса миллиардера Bloomberg

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко задекларировал 709,5 млн гривен с января 2019 года.

Последние изменения он внес в электронную декларацию 20 февраля — 15 млн гривен дохода от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

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