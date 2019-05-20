ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

Порошенко лишился статуса миллиардера — Bloomberg

2.8тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко, пребывая на посту главы государства с 2014 года, лишился статуса миллиардера.

Об этом сообщает Bloomberg. Чистый капитал Порошенко снизился почти на 40% - до 705 миллионов долларов, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Самым дорогим активом Порошенко называют компанию Roshen. Среди других активов Порошенко — банк, телеканал, страховая компания, несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

Порошенко лишился статуса миллиардера

Порошенко лишился статуса миллиардера

Bloomberg

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко задекларировал 709,5 млн гривен с января 2019 года.

Последние изменения он внес в электронную декларацию 20 февраля — 15 млн гривен дохода от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
13
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А как же украденые милиарды?! Или людям в уши нассали они и поверели?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения