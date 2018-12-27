Вызывают аллергию и отравление! Украинцев предупредили об опасных елках

При покупке елки на Новый год украинцам следует обращать пристальное внимание на сопроводительные документы к товару. Некоторые елки могут нести угрозу здоровью покупателей.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, покупать елки необходимо только с сертификатом соответствия.

На вопрос, на что обращать внимание, Рубан ответил: "Это наличие радиационного сертификата о безопасности… На сопроводительный документ – это касается любых товаров, которые продаются в сетях".

Чиновник объяснил, в чем может заключаться опасность для здоровья людей.

"В первую очередь, это аллергическая угроза, если мы говорим о живой елке. Во-вторых, это радиационный фактор, который может повлиять на здоровье человека... Искусственные елки несут больше вреда, чем живые. На сегодняшний день появляется информация о наличии в искусственных елках формальдегида, фенола, других токсических веществ... Можем говорить об остром отравлении или хроническом отравлении – все зависит от тех соединений, которые есть в данной елке", – объяснил он.

"Надо смотреть сертификат на данную елку, вывод санэпидслужбы, подтверждающий безопасность данного изделия, а также содержание токсических химических веществ. Если возникают сомнения по данной елке – обращаться к компетентным органам", – заключил Рубан.

censor.net.ua

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