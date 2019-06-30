Платить можно в два раза меньше: в Украине сохранили "ночной" тариф

В Украине "ночной" тариф на электроэнергию будет действовать и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Установив двухзонный счетчик, расходы на "ток" можно снизить.

Двухзонный счетчик обойдется примерно в 1,5-2,5 тыс. грн. Чтобы он полностью окупился примерно за полтора года, достаточно потреблять по "ночному тарифу" 100 кВт*час электроэнергии в месяц.

Что дает двухзонный счетчик:

С 23 до 7 утра электроэнергия будет считаться по тарифу в два раза ниже обычного;

Кому стоит устанавливать:

Если объем потребления превышает 300 кВт*час;

Например, такой счетчик позволит экономить украинцам с электрическими бойлерами. Если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 литров подогреть кубометр воды, понадобится примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. С учетом стоимости холодной воды и электроэнергии, такой объем обойдется примерно в 65-66 грн. Если же установить двузонный счетчик и подогревать воду после 23:00, заплатить придется всего лишь около 42 грн.

Напомним, что в Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт×час), то вместо 70 кВт×час в месяц можно использовать всего 20 кВт×час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся