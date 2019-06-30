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Платить можно в два раза меньше: в Украине сохранили "ночной" тариф

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В Украине "ночной" тариф на электроэнергию будет действовать и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Установив двухзонный счетчик, расходы на "ток" можно снизить.

Двухзонный счетчик обойдется примерно в 1,5-2,5 тыс. грн. Чтобы он полностью окупился примерно за полтора года, достаточно потреблять по "ночному тарифу" 100 кВт*час электроэнергии в месяц.

Что дает двухзонный счетчик:

  • С 23 до 7 утра электроэнергия будет считаться по тарифу в два раза ниже обычного;

Кому стоит устанавливать:

  • Если объем потребления превышает 300 кВт*час;

Платить можно в два раза меньше: в Украине сохранили "ночной" тариф

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Например, такой счетчик позволит экономить украинцам с электрическими бойлерами. Если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 литров подогреть кубометр воды, понадобится примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. С учетом стоимости холодной воды и электроэнергии, такой объем обойдется примерно в 65-66 грн. Если же установить двузонный счетчик и подогревать воду после 23:00, заплатить придется всего лишь около 42 грн.

Напомним, что в Украине с 1 января 2019-го заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт×час), то вместо 70 кВт×час в месяц можно использовать всего 20 кВт×час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
тарифы
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Dell Alex
Dell Alex
"Двухзонный счетчик обойдется примерно в 1,5-2,5 тыс. грн." Обозовцы, вы их золотыми покупаете? Что такая цена?
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Хто малює такі "поради", може дипломований інженер - енергетик, або хоч досвідчений електрик із високою групою допуску? А не забув у розрахунок окупності внести вартість багатозонного лічильника, плату за дозволи і вартість стоптаного взуття. До речі не забув про мінливу вдачу наших регулюючих органів? Підприємствам також дозволяли багатозонний облік - обізнаний чим закінчилось?
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Dell Alex
Dell Alex
Udmurt Anti, Ну, мне он вкуруговую обощелся (с поверкой и установкой) в 1400 грн )). Никаких дозволів не треба. Просту купил, онес на поверку, тут же заплатил, через 2 дня они сами приехали и поставили. И многие из соседей поступили так же. Один ты все надеешься на то, что все будет сложно, плохо и дорого )))
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