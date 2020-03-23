Кризис только начался: как в Украине подорожает доллар и кто лишится работы

Экономическая ситуация во всем мире ухудшается. Международные агенства один за одним ухудшают свои прогнозы, доллар дорожает, а часть украинцев на время осталась без работы.

О том, как будет развиваться ситуацию и как это повлияет на Украину, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что нас ждет

Ситуация на сейчас. Согласно данным Госстата и оценкам профильных экспертов, в ресторанно-гостиничном бизнесе, развлекательной сфере (концерты, лекции), услугах, продажах, перевозках, туризме временно работы только официально лишились более 550 тыс. человек. Покамест на время карантина. И это без учета "теневого рынка". Продажи техники, ремонты, сфера красоты – закрылось все.

Курс колеблется около 28,2 грн/$, а официальные итоги по безработице и инфляции подводить еще рано. Но главный тезис – деньги нужны только живым. Если в Китае от нового заболевания умирало 2%, то в ЕС процент смертности в разы выше. Например, в Италии по состоянию на 22 марта он составляет 9%! Конечно, это связано в том числе и с тем, на какой стадии выявлять наличие коронавируса в организме (80% переносят легкую форму и могут даже не обращаться к врачам). В масштабах Украины при такой смертности, если заболеют 37 млн человек, погибнут от 740 тыс.до 3,33 млн человек. Это слишком тяжелые потери.

Что ждет украинцев. Известный инвест-банкир Томаш Фиала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" озвучил несколько сценариев развития ситуации. Самый позитивный прогноз, по его словам – если карантин продлится до 3 месяцев. Тогда курс доллара достигнет 30 грн/$, инфляция будет на приемлемом уровне в 5%, а ВВП сократится на 4%.

Негативный прогноз предполагает курс в 35 грн/$ и падение экономики почти на 9%. Что это значит для простых украинцев? Жизнь станет сложнее, работы станет меньше, цены вырастут, а рабочих мест станет меньше.

Если подытожить все прогнозы, экономика ЕС упадет на несколько процентов, Китай будет расти невысокими темпами, а Украина упадет в лучшем случае на 5%, рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов. Сейчас очень популярно сравнение с 2008-м годом, но Украина пережила и более критическую ситуацию в 2014-2015-х. "Переживем и это", – уверен Мазуренко.

Плохая новость. Украина одна из беднейших стран Европы. Если США выделили на борьбу с коронавирусом $1,2 трлн. Весь наш государственный бюджет в десятки раз меньше. Кабмин выделил на борьбе с коронавирусом 100 млн грн. Наверное, выделили бы и больше, но денег нет. После того, как "Слуга народа" приняла решение на несколько месяцев отменить ряд налогов (землю, недвижимость, ЕСВ для физлиц-предпринимателей), местные бюджеты вовсе лишились львиной доли дохода.

Теряет и государственный бюджет. В странах ЕС, в США государства могут позволить себе помощь как тем, кто потерял работу, так и бизнесу, который лишился прибыли. В Украине ситуация сложнее. Денег нет и украинцам приходится уходить в неоплачиваемый отпуск и рассчитывать на то, что ситуация вскоре изменится.

Кто лишится работы и когда ситуация изменится

Производственные цепочки нарушены уже сейчас. Экономика – это миллионы винтиков, которые работают в связке между собой. И как только один из них дает сбой, рушится весь организм. Такая ситуация ждет и Украину. Уже к лету, уверены опрошенные аналитики, коронавирус пойдет на спад, а к сентябрю экономическая ситуация будет нормализоваться.

В худшем случае нормализация произойдет только к концу 2020-го. В любом случае ситуация в Украине стабилизируется не скоро. И для всех нас пришло время объединяться для того, чтобы пережить, возможно, одно из самых сложных испытаний за время современной Украины.

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