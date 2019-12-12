Конец эпохи бедности: Зеленский дал громкое обещание по пенсиям

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить "эпоху бедности" до конца своей каденции (2024 год).

В эфире ток-шоу "Право на владу" президент заявил, что у его команды есть "интересная стратегия повышения пенсий по возрасту". Зеленский уточнил, что "готовы сильно повысить, чтобы люди почувствовали".

"Мы приняли много законов, связанных с детенизацией экономики, демонополизация, деолигархизации. Это пополнять бюджет. Каждый должен платить в этой стране налоги. Потому откуда брать пенсии, заработную плату? Зарплата увеличивается. Сейчас важна социальная миссия нашей команды – когда нет денег, а нужно увеличить минимальные пенсии.

Всем не сможем, ведь 12 миллионов пенсионеров. Но мы их разбили на критерии. Сначала мы повысим сильно от 400 до 1100 грн пенсионерам, которым более 80 лет. Таких много. Очень много. Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году. Затем мы хотим снижать показатель: 75+, 70+ и дальше", – рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram