Фальшивое сливочное масло заполонило Украину: что надо знать о подделке

В Украине на прилавках магазинов очень часто можно встретить поддельное сливочное масло на основе растительных масел неизвестного происхождения.

Что покупают украинцы под видом масла, рассказала в эфире ObozTV эксперт в области качества и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

По словам эксперта, любой фальсификат опасен, поскольку в нем используются неизвестные компоненты.

"Мы не знаем, чего ждать от этого продукта. Продукт является своеобразной бомбой, которая может повлиять на потребителя абсолютно непрогнозируемо. Мы не знаем, какие в смеси растительные масла, обрабатывали их или нет, или они вообще технические", – пояснила она.

"Состав сливочного масла очень простой – это сплошной молочный жир, то есть сливки. Только сливки в составе могут быть. Если это масло сниженной жирности, это может быть 72%, 69% бутербродное, то там еще может быть молочная сыворотка как дополнительный компонент. Все, больше никаких составляющих не может быть. Потому и является фальсификатом то масло, где обнаружены немолочные жиры. Их априори там не может быть никогда", – рассказала Сидоренко.

По ее словам, в Украине зафиксированы случаи, когда "производитель абсолютно официально у себя на официальном производстве может подмешивать какие-то компоненты".

"Но это не обязательно может быть на официальных легально работающих заводах. Очень часто мы обнаруживали, что упаковка подделывается, что где-то в неизвестных помещениях, подвалах, сараях, на заброшенных территориях просто пакуется в упаковку известного производителя какой-то продукт", – рассказала эксперт.

На вопрос, сколько может стоить 200-граммовая упаковка качественного сливочного масла, Сидоренко ответила: "Исходя из мониторинга розничных цен, который я сейчас делаю – от 40 грн. Если это акционное предложение, самый нижний уровень – 30 грн, если, например, сливочное масло 72% жирности… На вес такое масло тоже от 30 грн".

"Если покупаем на рынках, легальных и полулегальных, где вам не дают информацию про документы, где я не могу увидеть декларацию производителя, это часто бывает, то надеяться на легальный продукт не приходится", – предупредила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине масштабная проверка качества сливочного масла показала, что каждая пятая пачка является фальсификатом.

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