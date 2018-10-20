Бойлеры для нуждающихся: в Киеве предложили решение проблемы с горячей водой

Власти Киева могут рассмотреть вопрос о спонсировании установки бойлеров для наиболее нуждающихся жителей столицы.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор департамента социальной политики Киевской городской администрации Юрий Крикунов, комментируя ситуацию с горячей водой и отоплением в столице.

На вопрос ObozTV, целесообразно ли выделять нуждающимся деньги на бойлеры, чиновник заявил: "Вы подсказали очень интересную идею. Я обещаю, что департамент социальной политики поработает с тем, чтобы, возможно, на следующий год войти в ту ситуацию, чтобы наиболее нуждающимся людям, где чаще всего бывают прорывы из-за устаревших коммуникаций, установить бойлер".

"Сейчас такой программы нет, могу только сказать, что на попечении Киева есть 28 разных учреждений, интернатных заведений для детей, для взрослых, для людей с психическими заболеваниями и т.д. Во всех этих 28 учреждениях есть собственные бойлеры. Мы там подогреваем воду, и там ситуация лучше, чем по городу в целом", - добавил он.

Как сообщал ObozTV, директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов также рассказал, куда надо жаловаться при отсутствии горячей воды.