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МирСпорт

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Бойлеры для нуждающихся: в Киеве предложили решение проблемы с горячей водой

6.3тЧитать материал на украинском

Власти Киева могут рассмотреть вопрос о спонсировании установки бойлеров для наиболее нуждающихся жителей столицы.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор департамента социальной политики Киевской городской администрации Юрий Крикунов, комментируя ситуацию с горячей водой и отоплением в столице.

На вопрос ObozTV, целесообразно ли выделять нуждающимся деньги на бойлеры, чиновник заявил: "Вы подсказали очень интересную идею. Я обещаю, что департамент социальной политики поработает с тем, чтобы, возможно, на следующий год войти в ту ситуацию, чтобы наиболее нуждающимся людям, где чаще всего бывают прорывы из-за устаревших коммуникаций, установить бойлер".

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"Сейчас такой программы нет, могу только сказать, что на попечении Киева есть 28 разных учреждений, интернатных заведений для детей, для взрослых, для людей с психическими заболеваниями и т.д. Во всех этих 28 учреждениях есть собственные бойлеры. Мы там подогреваем воду, и там ситуация лучше, чем по городу в целом", - добавил он.

Как сообщал ObozTV, директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов также рассказал, куда надо жаловаться при отсутствии горячей воды.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юрий Крикунов
Место
УкраинаКиев
Объекты
КГГАЖКХ
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andreyev andrei
andreyev andrei
Бугага....В Киеве после возобновления работы котельных и подачи горячей воды лопнули трубы, заявил заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев. Об этом сообщается на его странице в Facebook. По словам Пантелеева, в столице зафиксировали более 300 прорывов, по всему городу работают 34 восстановительные бригады.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да пофиг! Скачем дальше!
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Занятное предложение, только центральное отопление считается прогрессивным шагом вперед в сфере ЖКУ для крупных населенных пунктов. Автор думает, что резкое увеличение потребления электричества и состояние электросетей, как и генерирующих мощностей не приведет к блэкаутам? И что нищие, которые не в состоянии оплатить горячую воду, легко оплатят электричество?
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