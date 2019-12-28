Заплатим втридорога: как украинцев дурят в магазинах, кафе и на корпоративах накануне Нового года

Новогодние праздники – повод не только отдохнуть, но и существенно потратиться. Многие магазины этому только способствуют, манипулируя просрочкой, акциями и тройными ценами на банкеты. Не отстают от них и продавцы магазинов из соцсетей, готовые к обману.

О том, что может подстерегать в канун Нового года и как этого избежать – в материале OBOZREVATEL.

Манипуляции с просрочкой

Под Новый год супермаркеты пытаются избавиться от некачественного товара и выставляют его на полки, а люди это все приобретают. Причем послужить этому может как банальная невнимательность, так и целенаправленные действия от магазина. Например, могут заклеить конечную дату хранения ценником, рассказывает OBOZREVATEL глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Заходишь – оливки дорогие, 115 гривен, вес 100 грамм. Просрочка год. Приезжаю через три дня, они ту убрали, новую поставили – июльская просрочка. При этом дату закрывают ценником, чтобы потребитель не мог оторвать ценник и увидеть конечную дату потребления", – поделился он.

Много просрочки сейчас среди традиционных "гостей" новогоднего стола – красной рыбы и икры. Несмиянов рассказывает, как недавно удалось найти рыбу, просроченную на целых шесть дней.

"Рыба приходит потрошенная, но с жабрами. Продавцы стараются вырвать жабры, чтоб потребитель не мог разобраться, просроченная рыба или нет", – рассказал эксперт.

Икра же попадается не только просроченная, но и испорченная. Из-за нарушений температурного режима хранения она белеет и покрывается плесенью, но увидеть это можно не сразу, а только при распаковке. Эксперт советует не выбрасывать чеки вплоть до полной проверки продукции дома.

Продукты надо выбирать внимательно

С магазинами в соцсетях нужно осторожничать

Еще одна зона риска в канун Нового года - магазины в соцсетях. Сейчас там можно купить что угодно - от аксессуаров до телефонов или бытовой техники. К праздникам люди массово закупают разные вещи в подарок, однако иногда недобросовестные продавцы пользуются суматохой и обманывают покупателей.

"Люди купили телефон, пришли забирать, а он уже открытый. Коробка уже не под вакуумом, а вскрыта. И через пару дней обнаруживается, что падает операционная система, и он не работает. Теперь неизвестно куда его отправлять, потому что купили в соцсетях, а там никто гарантии не дает, хоть и обещают", – поделился историей Несмиянов.

Он советует покупать такие товары только в официальных магазинах, где за него дадут чек – только в таком случае можно будет отстаивать свои права.

С икрой, к слову, проблемы и в этом сегменте. Так, среди продавцов продуктов в интернете можно встретить акционные предложения по красной икре. Как рассказал Несмиянов, там могут обмануть не то что в соблюдении температурного режима, а в наличии настоящей красной икры как таковой.

"Потребитель купил эти банки, забирает их на почте, непонятно, как они транспортируются, в тепле. Так он еще и приходит домой и обнаруживает, что это белковая икра, а не настоящая", – поделился эксперт.

В Instagram-магазинах лучше не покупать дорогие вещи

Пара лайфхаков от эксперта

Кроме осторожности и внимательности, которые нужно соблюдать в предновогодней суете, эксперт советует запомнить несколько лайфхаков.

Во-первых, при покупке подарочного сертификата в какой-то магазин быть уверенным, что там продается то, что должно понравиться человеку, которому вы его дарите.

"Парни будут дарить девушкам подарочные сертификаты. Есть такой тренд, они продаются везде. Когда вы покупаете сертификат, например, в магазин нижнего белья, а девушке там нижнее белье не понравится, то деньги за сертификат она забрать не сможет", – привел пример Несмиянов.

А вот с бытовой техникой есть один лайфхак: если вам подарили сертификат на какой-то магазин с электроникой, а вы там ничего не выбрали, то можете взять какую-либо вещь на эту сумму, а после на кассе сразу же оформить возврат. Да и в целом, эксперт советует дарить сертификаты на покупку только тех товаров, которые подлежат возврату.

Второй лайфхак: узнайте вес своего телефона. На рынках и уличных прилавках, по словам Несмиянова, сейчас начнут обвешивать, причем неслабо – порой и на 20%. Для того, чтобы контролировать этот процесс достаточно просто погуглить вес своего телефона и прежде чем что-то покупать, положить его на весы.

"Вы заходите в интернет и смотрите по техпаспорту сколько телефон весит. Допустим, 100 граммов. Вы подходите, кладете телефон на весы – если не 100, а 120 граммов, это свидетельствует о том, что обвес будет 20%", – рассказал эксперт.

В таком случае стоит либо потребовать обнулить весы, либо вызывать полицию. Чаще всего продавцы пойдут навстречу, лишь бы не связываться с правоохранительными органами, так как обвес считается административным правонарушением.

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Корпоративы в 2-3 раза дороже

Но не одним обманом едины – за многие услуги в канун Нового Года начинают просить в два-три раза больше. Рестораны, развлекательные комплексы, ивент-локации – все они начинают просить за проведение банкета больше денег.

Например, на сайте relax.ua указано, что кафе "Принада" просит за новогодний корпоратив 800 грн/человек, тогда как обычный банкет обходится в 200 грн/человек. "За двумя зайцами" вместо 500 грн/человек берут 1000, а депозит за караоке в развлекательном центре Shooters в новогоднюю ночь составляет 1700 грн/человек вместо 500 гривен за стол в непраздничные дни. К слову, с 31 на 1 там придется платить депозит даже за барный стул – 1000 грн.

Караоке в обычные дни Скриншот

То же караоке в новогоднюю ночь Скриншот

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