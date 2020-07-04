Електропостачальник YASNO обновил 35 энергоофисов для обслуживания клиентов

Поставщик электроэнергии YASNO в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях обновил 35 помещений, где клиенты будут получать услуги без очередей. Об этом сообщают в компании.

Отмечается, что сегодня большинство вопросов по электроснабжению клиенты YASNO могут решить онлайн или по телефону: передать показания счетчика, оплатить счет, провести сверку расчетов, заказать энергоэффективные наборы, домашние солнечные станции, зарядные устройства для электромобилей и другие продукты и услуги. Дистанционными сервисами пользуются 75% клиентов YASNO.

В отдельных случаях для оформления бумажных документов или очной консультации клиентам нужно обращаться в энергоофисы.

"Энергоофис YASNO – это пространство, где соединились цифровые сервисы, качественное обслуживание, энергоэффективные решения и уютная атмосфера. Меньше чем за год мы обновили 35 энергоофисов в трех регионах. Работы продолжаются, к концу лета будут модернизированы еще 65 энергоофисов. В создание их сети мы планируем инвестировать 100 млн грн", – сказал директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма.

В YASNO также напомнили, что в энергоофисах принимают посетителей по предварительной регистрации и с соблюдением правил пребывания в общественных помещениях: вход в энергоофис только в масках или респираторах; не более одного посетителя на 10 м² залы; расстояние между посетителями во время ожидания внешне не менее 1,5 м.