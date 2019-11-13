"Экономический геноцид": под НБУ прошла масштабная акция за отставку Смолия

Возле Национального банка Украины в среду, 13 ноября, прошла акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ".

Активисты требуют, чтобы руководителей регулятора – Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову привлекли к ответственности за коррупционные схемы, сообщает ОО "Стоп коррупции", которая инициировала акцию протеста.

В частности, утром под стенами НБУ собралось более 500 митингующих.

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Среди лозунгов: "Смолий, не грабь народ", "Очистить преступное руководство НБУ", "Банковская система НБУ – экономический геноцид украинцев".

Участники акции утверждают, что устали от безнаказанности Национального банка Украины.

Также их возмущает то, что громкие задержания, как правило, заканчиваются "пшиком".

Утром под стенами НБУ собралось более 500 митингующих ОО "Стоп коррупции"

Утром под стенами НБУ собралось более 500 митингующих ОО "Стоп коррупции"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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