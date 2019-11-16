Ющенко назначили замом министра инфраструктуры: Кабмин привлек новые кадры

Кабинет министров вечером 15 ноября на своем заседании назначил двух замов министра инфрастуктуры. Так, Дмитрий Абрамович стал первым замом, а Олег Ющенко – одним из заместителей

Как сообщает пресс-служба ведомства, также в Украине появился новый глава "Укравтодора". Им стал Александр Кубраков. Помимо этого, Кабинет Министров согласовал назначение Александра Олийныка исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный".

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Дмитрий Абрамович ранее значился советником главы Государственной службы геологии и недр Украины, в 2017 году был начальником управления недропользования и международного сотрудничества в упомянутом ведомстве.

Олег Ющенко является директором частной медицинской клиники Into-Sana, филиалы которой работают в Одессе и в Киеве, отмечают в ЦТС. По данным СМИ, клиники формально принадлежат американским компаниям, но остаются в собственности своих создателей - семьи Круков, связанной с портовой отраслью и глава которой в 1993-1995 занимал должность замминистра транспорта.

"Это человек, который долгое время работал в инвестиционном бизнесе и заводил в Украину один из крупнейших инвестиционных мировых фондов: американский Siguler Guff&Company. Они здесь купили сеть клиник, которыми он управлял, развивал", - прокомментировал ранее в интервью Лиге предстоящее кадровое решение министр инфрастурктуры Владислав Криклий. По словам Криклия, Олег Ющенко будет заниматься подобной работой "с нашими госактивами, которые вместо прибыли демонстрируют убытки".

Относительно Дмитрия Абрамовича в том же упомянутом интервью министр инфраструктуры заявил: "Это очень грамотный, профессиональный бюрократ, в хорошем смысле. Это будет надежная опора не только для того чтобы генерить идеи, но поскорее воплощать и координировать процесс".

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как Кабмин "в супертайном орежиме" уволил государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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