Война с "Нафтогазом" затягивается: воды и газа в Киеве не будет еще долго

Несмотря на усилия городских властей, Киев в любой момент может остаться без воды и газа.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила советник мэра Киева по вопросам ЖКХ Юлия Грамотная.

"Ситуация по конфликту с "Нафтогазом", в результате которого Киев может остаться без воды и газа, по сути, не сдвинулась с места. Сейчас все находится на этапе переговоров. "Нафтогаз" занял крайне жесткую и деструктивную позицию. Он не поставляет газ ряду котельных города Киева по причине необходимости взятия нами на себя всех долгов, которые были накоплены в хозяйственной системе "Киевэнерго". Мы с таким состоянием дел не согласны", - сказала Грамотная.

"Мы настаиваем на том, что сначала эти долги нужно разобрать. По некоторым категориям долгов, по насчитанным штрафам и пени сейчас идет судебное разбирательство. На сегодняшней день даже нет точной суммы долга. Мы настаиваем на том, чтобы были заключены хотя бы временные договора с "Киевтеплоэнерго", чтобы предприятие начало нормально работать и поставлять газ и горячую воду киевлянам, а параллельно разбираться с долгами", - сказала Грамотная.

"Мы призываем "Нафтогаз" к конструктивному решению вопроса, а не к манипуляциям со стороны монополиста. "Нафтогаз" же занял позицию, которая свойственная монополисту. Достаточно почитать последний пост господина Коболева, чтобы понять, что позиция "Нафтогаза" непреклонна", - сказала Грамотная.

Что касается позиции "Нафтогаза", то в НАК говорят, что простить 4,8 млрд грн долгов не могут, более того, если государственная компания пойдет на такой шаг, ответственного за это решение ждут проблемы. Так, согласно закону "О теплоснабжении", тот, кто получает право генерировать и транспортировать тепло, должен взять на себя и обязанность оплатить долги. То есть по закону, если "Київенерго" передало имущественный комплекс, выбивать старые долги они больше не обязаны.

"В случае, если субъекту хозяйствования предоставлено в пользование (аренду, концессию, управление и т.п.) целостный имущественный комплекс по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, возникших у субъекта хозяйствования, который раньше использовал указанное имущество (владел или пользовался им)", - говорится в 22 статье закона.

Более того, в этом же законе сказано, что договор о поставках энергоносителей заключается "исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке за предыдущий период". То есть, согласно букве закона, "Киевтеплоэнерго" обязаны согласовать, каким образом они будут выплачивать долги, а уже после требовать от "Нафтогаза" подключения к голубому топливу. Стоит также отметить, что из 4,8 млрд грн долги киевлян составляют всего 2,5 млрд грн. Остальное – задержка по компенсациям субсидий и льгот, штрафы и пени.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что киевляне стали заложниками конфликта местной власти и главного поставщика голубого топлива – государственного НАК "Нафтогаза". Пока стороны выдвигают взаимные требования и делают громкие заявления о грядущем "техногенном ЧП", большая часть столицы остается без горячей воды. И если ситуация в ближайшее время не изменится, в августе у киевлян пропадет электроэнергия, а в октябре – не будет отопления.